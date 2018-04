"Lo único que ha logrado en la TV": La mayor crítica a Patricia Larraín tras molesta respuesta en La Divina Comida

El sábado se estrenó un nuevo capítulo de La Divina Comida, donde Yuhui Lee, Daniela Castillo, Juan Carlos ‘Pollo’ Valdivia y Patricia Larraín revelaron desconocidos aspectos de su vida.

Sin embargo, no todo fue positivo, ya que Larraín se llenó de críticas debido a su actitud en diversos momentos del programa. Uno de ellos fue cuando el marido de Claudia Conserva le preguntó sobre su conocida relación con Jon Bon Jovi.

En ese momento, la ex conductora cambió el rostro y respondió tajante: “Hace 7 años que no trabajo en televisión. Me han invitado para hablar, y lo único que me preguntan es de Marcelo Ríos, Miss 17 y Bon Jovi (…) A lo mejor nunca me abrí a hablar, pero tengo tanta vida, y tengo tanta alma”.

La respuesta generó una ola de críticas a quien terminó siendo la invitada que menos gustó a los televidentes.

“”Me carga hablar de bonjovi”” jaja

Desde ahora te preguntaran por la termomix XD… #LaDivinaComida pic.twitter.com/QPUNwyQOV8 — Johanna.. 🙋‍♀️ (@johannadiazp) 15 de abril de 2018

La Pata Larraín se queja pq le preguntan por el chino y Bon Jovi y dice “Tengo tanta vida,tengo tanta alma” Parfavaaaaaaar. #LaDivinaComida pic.twitter.com/i5BdPF9e2s — Ale 🌰 (@aleschut) 15 de abril de 2018

#LaDivinaComida sin el chino, bon Jovi y el miss 17 la pata Larraín es solo una cuica siutica — La sita Lo (@Loryvegaa) 15 de abril de 2018

Entonces ahora podemos decir de la Pata que la conocemos por Miss 17, Chino Ríos, Bon Jovi, y ahora por la Thermomix #LaDivinaComida — Boris Zamora (@Borisidio) 15 de abril de 2018

#LaDivinaComida así es no mas poh Pata… Se te conoce sólo por el Misa 17, Bon Jovi y el Chino Ríos… Aahh.. Y que “animaste” alguna vez PP… Nada más… Paaaaaabreeee — Paula Silva Orrego (@paula_secre) 15 de abril de 2018

La #patalarraín se lamenta porque le preguntan por Chino Ríos y Bon jovi?? Que agradezca que no le preguntan por #PabliroRuiz! #LaDivinaComida — Gladys Villegas. (@Glamun) 15 de abril de 2018