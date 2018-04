"Que se corte la lengua": Fanáticos de Verdades Ocultas se indignaron con Nadia

Los televidentes no perdonaron su actitud de “cahuinera”.

El capítulo de este lunes de Verdades Ocultas estuvo marcado por el potente diálogo entre María Luisa y Nadia, luego de que el personaje interpretado por Viviana Rodríguez se enterara de que Nicolás sufrió una sobredosis.

La mamá de Agustina no dudó en ir inmediatamente a la clínica, pero antes de que se marchara, Nadia le dijo ¡Ah claro! Ahora todos se preocupan del pastel del Nicolás. De usted no me espero otra cosa, si después de lo que le hicieron a Maite”.

La frase del personaje interpretado por Macarena Teke causó indignación en los fanáticos de la teleserie, quienes consideraron que Nadia es una “cahuinera”.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

#verdadesocultas que la Nadia se cuesa el hocico o corte la lengua… porque todo este desastre es su culpa… — Lucien Zevzenjo (@LucienZevzenjo) 16 de abril de 2018

#VerdadesOcultas que le asa nadia? Porque es tan cahuinera — ✌🐞 (@Joaquinaicdc) 16 de abril de 2018

Yo que María Luisa le doy su buena bofetada a la cahuinera de Nadia , es tan desagradable la tipa . #VerdadesOcultas — paulette (@paula_paulapa85) 16 de abril de 2018

#VerdadesOcultas María Luisa parfavaaar pégale luego a la Nadia pa que deje de hablar weas!!! — Dani Román Solís (@Danitaroman) 16 de abril de 2018