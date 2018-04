¡Se aburrió! La feroz defensa de Yuli Cagna a las críticas contra Gala Caldirola

Desde que nació la pequeña Luz Elif, Gala Caldirola ha documentado en sus redes sociales cada nuevo detalle de su vida como madre, lo que le ha generado más de una crítica.

Ya sea por la manera en la que sostiene a su hija o por salir a pasear con ella, la española ha sido blanco de comentarios cuestionando su calidad como madre, y una nueva foto volvió a ponerla en en centro de las críticas.

Una publicación compartida por Gala Caldirola (@galadrielcaldirola) el Abr 15, 2018 at 2:56 PDT

Esto, porque la modelo paró a su pequeña, lo que según algunos seguidores no se debe hacer porque “quedan con sus cachetes caídos”. Además, hubo quienes la criticaron por ponerle zapatos.

Si bien Caldirola no salió a defenderse, sí lo hizo su amiga Yuli Cagna, pidiendo que dejen tranquila a la española, señalando que es una “mamá increíble”.

“No le des pecho, no la expongas, no le pongas zapatos, no la pares porque se le caen los cachetes y abrígala que desde acá de Chile se sabe que allá hace 3 grados. Es broma me imagino, ¿no? ¿Qué mierda les pasa? Es su hija, su Instagram, su vida, dejen de romper las pelotas y sean felices”, escribió la argentina.