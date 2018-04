"Cómeme el Donut": La audición a un programa de talentos más ridícula que verás en tu vida

Youtube está lleno de videos de los casting a programas más extraños de la historia. Gente que llega a diferentes programas de talentos alrededor del mundo asegurando confiadamente que tienen lo necesario para ser las próximas estrellas internacionales.

Algunos realmente lo logran, a veces no es de la manera que pensaron, uno de los casos más emblemáticos es el de la recordada Ken lee de Bulgarian Music Idol, quien estaba convencida que podía cantar a la perfección el éxito de Mariah Carey, Without You.

Sin ir más lejos, En Chile tenemos nuestra propia historia… ¿Recuerdan a Raquel Castillo en Factor X Chile?

Ahora es otra versión de Factor X la que nos trae una nueva joya. De la mano de la versión española del programa llega “Cómeme el donut” una… atractiva actuación que ha dejados a todos en España (y gracias a las redes sociales, en el mundo) literalmente con la boca abierta.

Los primos Lapili y Jirafa Rey, cuyo nombre artístico es Glitch Gyals, son los creadores de la presentación, que al ritmo de un twerking que no veíamos hace años, lograron que los jueces del programa, Laura Pausini, Xavi Martínez, Risto Mejide y Fernando Montesinos, no supieran cómo reaccionar por varios segundos.

Y es que su presentación no sólo incluía un baile -incluso de cabeza- sino que además agregaron utilería acorde e incluso catering al final de la presentación.

¿Lo más extraño de todo? quedaron en el repechaje.