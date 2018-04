Fanatismo extremo: Rafael Araneda fue amenazado de muerte luego del Superclásico

El animador denunció el hecho a través de su cuenta de Twitter.

No cabe duda que existe una fuerte rivalidad entre los hinchas de Colo Colo y Universidad de Chile, pero hay gente que no entiende que la disputa sólo tiene que quedar en la cancha.

Luego del Superclásico, Rafael Araneda, hincha reconocido del “cacique”, denunció en su cuenta de Twitter que recibió amenazas de muerte en contra de él y de su familia.

“Esto es deporte, cada quien con su camiseta y color y no pasa nada. Desearme la muerte a mí y a mi familia, me parece que está por el lado de la locura y de la delincuencia. Te deseo un domingo mejor y algo de paz para tu vida y tu Twitter. Está claro que no cualquiera puede ocuparlo”, manifestó el animador.

Luego el rostro de CHV agregó que “así nos damos cuenta todos a lo que llega el fanatismo y lo mal que nos puede llegar a hacer como sociedad y como personas. Por eso”.

