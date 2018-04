¡No soporta más! Ingrid Cruz se aburrió de los insultos y disparó duramente contra quienes la critican

Actualmente Ingrid Cruz se desempeña como jurado en la segunda temporada del concurso de transformistas The Switch, lo que no ha caído bien en todos sus seguidores.

Cada vez que la actriz comparte alguna imagen de promoción del programa de Mega en su cuenta de Instagram, recibe una serie de comentarios de personas que critican el espacio y a ella por participar.

Por eso, la intérprete nacional se aburrió y decidió levantar la voz a través de la misma red social.

“Los que me ofenden por trabajar en un programa de transformistas o porque no le gusta mi trabajo… Los borro y bloqueo! En esta cuenta me pueden decir todas sus opiniones y críticas pero con respeto”, publicó.

Además, agregó que “después dicen que somos un país inclusivo… Qué onda la violencia y falta de vocabulario de algunas personas, que lo único que sale por sus cabezas es violencia y ordinarieces. Yo leo todo y acepto a todas las personas que piensan distinto a mi y me lo plantean con respeto, pero los insultos no los voy a aceptar jamás”.