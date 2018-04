¡Se la jugó! Sergio Lagos entregó a sus favoritos para animar el Festival de Viña

El rostro de Canal 13 también habló sobre su posible vuelta al evento.

La licitación de los derechos de transmisión del Festival de Viña del Mar quedó en manos de Canal 13, TVN, Fox Networks Group y varios expertos en farándula han entregado sus favoritos para animar el evento.

Una voz autorizada para hablar del tema es Sergio Lagos, quien animó el Festival entre el 2006 y el 2008, y que en conversación con un medio nacional, entregó sus cartas.

“Sí ocurre que va Cristián Sánchez, el Pancho Saavedra. Si va el Leo Caprile o Martín Cárcamo, si va Diana o va Tonka o va Carmen Gloria Arroyo, en fin, tienen atributos suficientes como para poder enfrentar este tipo de desafío”, manifestó.

Con respecto si él estaría dispuesto a volver a subirse al escenario de la Quitna Vergara, Lagos aseguró que “yo, como futbolista, o comunicador profesional que soy, si me llama el director técnico a un desafío tan importante, claro, me pongo la camiseta, me abrocho lo chuteadores y voy a hacer lo que mejor pueda en la cancha”.