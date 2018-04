Fue mucha la emoción: Nancho Parra sufrió infarto en pleno Superclásico

El fútbol despierta una gran pasión en algunas personas, y a veces ésta puede pasar la cuenta, como le ocurrió a Nancho Parra.

Luego de celebrar un gol de Esteban Paredes durante el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, el humorista comenzó a sentir una puntada que resultó ser un infarto.

“Estaba en mi pieza viendo el partido, les había pedido a mi esposa (Soledad) y a mi hija (Javiera) que me dejaran solo. Vino el gol más bello de Paredes y me da una puntada fuerte en el pecho, pero asumí que era normal. Como no se me pasaba, tosí e hice todos los tutoriales que salen en YouTube, y cuando el dolor era demasiado fuerte, grité y pedí que me llevaran al doctor”, reveló a Las Últimas Noticias.

Además, confesó que llegó a la clínica llorando, y debió ser intervenido de inmediato con un catéter. Tras esto, quedo internado en la UCI de la clínica Biobío de Concepción.

Parra atribuyó el infarto a su estilo de vida sedentaria, “voy en auto a todas partes. Soy flaco, imagínate si me pongo a correr. Además soy bueno para la sal”, agregó. Sin embargo hay algo que tiene claro: Esteban Paredes “no tiene la culpa de nada”.