María Luisa Godoy descolocó al Presidente Piñera con inesperada respuesta

Este miércoles el matinal “Muy Buenos Días” recorrió el Palacio de La Moneda junto al Presidente Sebastián Piñera. La encargada de de acompañar al Mandatario fue María Luisa Godoy.

La animadora se sentó en el escritorio de Piñera y también vio algunas fotos que tiene en su oficina. Pero la situació iba a cambiar cuando ambos vieron a un grupo de personas, donde Godoy le manifestó al Presidente que podíans er extranjeros.

Finalmente los visitantes no eran extranjeros y el Mandatario le dijo a la animadora, “segundo error María Luisa”, a lo que Godoy respondió diciendo, “sí, segundo… Oiga, pero me los cuenta… Yo no lo cuentos los suyos”.

La inesperada respuesta sacó las risas de sus compañeros que estaban en el set, por lo que todo quedó como una simple anécdota entre ambos.

