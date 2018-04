¡Que fea la actitud! Mechita se llenó de críticas tras fuerte discusión con Bárbara en PNP

La noche del martes se emitió el segundo capítulo de la nueva temporada de Perdona Nuestros Pecados, el que estuvo marcado por una escena que molestó a sus fanáticos.

La pareja más popular, Mercedes y Bárbara, se enfrascaron en una fuerte discusión debido a los celos que siente la hija de Möller por la presencia del detective: “No quiero que él vuelva a poner un pie en esta casa”, sentenció la profesora.

“¿Por qué me mentiste? Dijiste que no tenías nada con Nicanor, que no tenían intimidad”, le recriminó Mechita, a lo que Bárbara inmediatamente negó el hecho, asegurando que “entre nosotros no pasa nada”.

“No te creo y no sabes cuánto me duele. Yo no puedo amar a una mujer que se acuesta conmigo y después hace lo mismo con su marido”, agregó Mercedes, tras lo que su pareja rompió a llorar, pidiéndole que entienda la complicada situación que está atravesando.

La reacción de Mechita le valió una serie de críticas de parte de los seguidores de la producción, quienes consideraron que los celos no son la manera correcta de reaccionar.

La mechita se puso wna jajajajajaaja pidiendo explicaciones xd si es las patas negras nada más #CasaUndurraga — Saitama 💥👊 (@vito_cfc) 18 de abril de 2018

#CasaUndurraga Mercedes que celos son esos?Si sabías donde te metias. No me hagas sufrir a Barbarita …si de verdad que con el Nicanor no pasa Naaa — Claudia Garrido (@Claudia01633042) 18 de abril de 2018