Rostros de CHV acusaron la traba que tenían para asistir al Festival de Viña

Este martes se estrenó un nuevo capítulo de Pasapalabra, el programa de concursos de Chilevisión conducido por Julián Elfenbein.

Esta vez, Marlen Olivari, Jordi Castell, Eva Gómez y Cristián de la Fuente fueron los famosos que se atrevieron a ayudar a los dos participantes para ganar un millonario premio.

Los famosos no solo se dedicaron a jugar y romper récords, sino que también tuvieron tiempo para conversar de sus vidas y del Festival de Viña.

Elfenbein abrió el tema asegurando que durante los ocho años que CHV tuvo el certamen, nunca le regalaron entradas. Tras esto, postuló a De la Fuente como opción para animar bromeando con que si llega a la Quinta Vergara “podrías repartir entraditas porque antes no teníamos, así que imagínate ahora”.

En ese momento, Marlen y Jordi, quienes se desempeñaron como jurados en Viña hace algún tiempo, contaron que nunca les dieron boletos para sus amigos o familiares. “Me llamaban mis amistades para pedirme entradas, ojalá yo hubiese tenido”, dijo la ahora cantante.

Además, Olivari señaló que en 2013, cuando su sobrino Marcelo Marocchino participó en la competencia internacional, toda la familia debió comprar las entradas para poder apoyarlo.

La ex animadora del Festival Eva Gómez se sumó al reclamo. “Cuando animaba me daban entradas para galería, pero eran 3 o 4 y mis hijos ya eran tres. Y no podían venir solos”.

Finalmente, Cristián de la Fuente aseguró que “nunca me han invitado a Viña, ni siquiera cuando hacía La Movida”, y confesó que le gustaría ser el próximo animador.