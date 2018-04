Twittero insultó a Andrónico Luksic en su cumpleaños y éste le respondió a punta de sarcasmo

Un usuario de la red social insultó al empresario en el día su cumpleaños.

No cabe duda de la gran popularidad que tiene Andrónico Luksic en su cuenta de Twitter, ya que interactúa sin problemas con sus seguidores.

El lunes pasado, el empresario cumplió 64 años y usó su red social para agradecer todos los saludos que recibió. “Muchas gracias por sus saludos de cumpleaños. Pasando un lunes especial en Pisco Elqui y partiendo un nuevo año de vida con mucha alegría y energía. Un abrazo”.

Muchas gracias por sus saludos de cumpleaños. Pasando un lunes especial en Pisco Elqui y partiendo un nuevo año de vida con mucha alegría y energía. Un abrazo . pic.twitter.com/aCus87ywr0 — Andrónico Luksic C. (@aluksicc) 16 de abril de 2018

Pero no todos tuvieron buenas intenciones y una persona lo insultó. Luksic no cayó en el juego y tuvo una particular y elegante forma de responderle.

“David, le agradezco tan elegante saludo. Reconforta leer sus aportes a este foro de intercambio de ideas y diálogo, donde mayoritariamente ha primado el respeto y la moderación. Lamento informarle que espero cumplir muchos años más”, manifestó el empresario.