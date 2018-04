Camila Recabarren sigue en la pelea tras polémica expulsión en los Billboard

La ex Miss Chile se sinceró en sus redes sociales.

Luego de su importante desafío en la animación de los Billboard Latin Music Showcase, Camila Recabarren no lo está pasando muy bien, ya que se fue de mala manera del evento.

La modelo habló en Hola Chile sobre la discusión que tuvo con una de las organizadoras de los Billboard. Pero esta vez decidió sincerarse en su cuenta de Instagram, asegurando que seguirá luchando por sus metas.

“‘Toda mujer tiene una guerrera en el alma’. Una guerrera que lucha por concretar sueños, que avanza con firmeza, que no se deja vencer por las adversidades y que no se rinde jamás”, manifestó la ex Miss Chile.

