Con amenazas incluidas: Broma telefónica sacó el peor lado de Patricia Maldonado en La Noche es Nuestra

Desde esta semana, La Noche es Nuestra debutó con días temáticos para cada capítulo, quedando los miércoles dedicados al humor.

Por eso, los invitados fueron los locutores radiales DJ Black, Freddy Guerrero y el ‘Pelao’ Rodrigo, quienes participaron en un entretenido juego realizando bromas telefónicas.

En ese contexto, DJ Black fue el encargado de llamar a Patricia Maldonado, para hacerle creer que estaba siendo invitada a un programa para una entrevista.

Luego de algunos minutos al aire, la panelista de Mucho Gusto se percató que estaba siendo víctima de una pitanza y lanzó una frase que sacó carcajadas en el panel: “¿Oye, me estás agarrando para el hueveo o es idea mía? Porque me carga que me agarren para el hueveo, te digo altiro”.

Después de enterarse que su amiga Pamela Díaz estaba detrás del llamado, la cantante se lanzó con todo: “Te voy a matar Pamela. ¿qué están haciendo los hueones? ¿Están en un programa, en la radio, qué? Por qué no agarrai a tu abuela conch…”

Finalmente, Maldonado se tomó con humor el momento y terminó riendo junto a los animadores.