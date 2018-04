El llamado de la naturaleza: Exceso de confianza le pasó la cuenta a Coté Quintanilla

Una fanática no la dejó hacer sus necesidades.

Los cantantes y rostros de televisión siempre están expuestos a que sus seguidores le pidan fotos y autógrafos en cualquier lado, literalmente en cualquier lado, tal como le pasó a María José Quintanilla.

La panelista del Mucho Gusto contó en el programa que una vez estaba recorriendo un Mall y justo le dieron ganas de ir al baño, instancia donde se topó a una fan.

“El esfínter me llamó, y paso y me dicen ‘usted es la de la mochila azul’, le digo la de los ojitos dormilones. ‘Me puedo sacar una foto’ y le digo ‘es que de verdad necesito ir al baño’, la acompaño, no espéreme acá no más, no, yo la acompaño para que están las amigas, yo le puedo afirmar la cartera o la puerta”, comentó.

Luego de salir de la caseta, Quintanilla le dijo “saquemos la foto afuera del baño, porque en el baño es como feo, y me dice ‘no, pero aquí no más…venga para acá, ponga caritas"”.

La cantante aseguró que la señora pensaba que en verdad eran íntimas amigas y para concluir la historia entre risas, agregó que “no pude hacer nada en el baño”.