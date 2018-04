Nueva pareja de Karol Lucero se aburrió del jueguito con la prensa y tomó drástica decisión

Cercanos al ex Yingo aseguraron que él se enojó tras las declaraciones de la mujer involucrada.

Desde el quiebre amoroso entre Karol Lucero y Catalina Vallejos, mucho se ha especulado sobre las conquistas del panelista del Mucho Gusto.

En el capítulo del viernes pasado de Primer Plano, aseguraron que Karol tendría una relación con María Francisca Tapia Virgilio, una reconocida promotora a nivel nacional, quien admitió que estaban saliendo.

Sin embargo, Cata Vallejos, que tiene una relación de amistad con su ex, manifestó que los dicho de Fran molestaron al “Loquillo”, ya que “ella no le había contado que había hablado con ‘Primer Plano’, entonces Karol se enojó mucho y no sé qué estará pasando ahora, está en otra”.

Debido a lo anterior, la promotora tomó la drástica decisión de hacer privada su cuenta de Instagram para evitar el acoso de la prensa.