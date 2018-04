¿Hay o no matrimonio? Polola de Martín Cárcamo habló de posibilidades de boda con el animador

Si bien Alejandra del Sante tiene una exitosa carrera de 12 años, la maquilladora se volvió una persona conocida por el público después de comenzar su relación con Martín Cárcamo en 2014.

Hace algún tiempo aparecieron rumores de que la pareja podría oficializar su relación, luego de que el animador le regalara un gran anillo.

Si bien Cárcamo ya aclaró el tema, esta vez fue Del Sante quien decidió contar su verdad.

“El anillo fue un regalo de Navidad, no de compromiso. El compromiso lo tenemos implícito dentro de nuestra relación. Pero no, no es un anillo de compromiso. No nos vamos a casar. Estamos bien así”, sentenció la maquilladora.

Por otro lado, Alejandra habló de su trabajo, señalando que no tiene problemas con los famosos en el tema del maquillaje, pero que sí hay un tema con Cárcamo y el cuidado de la piel. “Él es hombre y los hombres, por más que les digas algo, no alcanza a penetrar la idea (…) los hombres generalmente ‘escuchan’ y no sé si escuchan. Pero pone atención. Está tratando de ir al dermatólogo hace cuatro años y todavía no va”, finalizó, echándolo al agua.