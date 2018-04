Karen Bejarano sorprendió a sus seguidores con su "gemela"

La misma ex Mekano mostró el gran parecido en su cuenta de Instagram.

Debido a la gran popularidad que tiene varios rostros de televisión, siempre aparecen los igualitos, incluso han surgido espacios en distintos programas donde aparece gente que aseguran ser el doble de algún famoso.

Algo parecido le ocurrió a Karen Bejarano, quien publicó una foto de su doble. La imagen se la mandó Carla Jara, quien le pregunto si la desconocida mujer era ella.

“Carla Jara me mando la foto de abajo y me dijo ¿Eres tú? Jajajaja, y me costó harto darme cuenta que no era yo”, fue el comentario de la panelista en la publicación de Instagram.

MIRA EL PARECIDO ACÁ: