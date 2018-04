"La Casa Fantástica": Yerko fue destrozado por los televidentes tras desubicada broma a Daniela Vega

El humorista hizo una referencia de la actriz con La Casa de Papel.

Nuevamente la rutina de Yerko causó polémica por sus fuertes y ácidas bromas, pero el problema estuvo en que sus dardos nuevamente fueron dirigidos en contra de Daniela Vega.

El personaje encarnado por Daniel Alcaíno apareció en pantalla personificado como un atracador de La Casa de Papel y comenzó a realizar un par de bromas.

Todo partió cuando comenzó a decir que los ladrones marcaban los hogares de sus víctimas con dibujos. Primero nombró a Cristián Sánchez y a Fabricio Vasconcellos, haciendo alusión a que el sello del esposo de Diana Bolocco era una “casa chica”, mientras que la del brasileño era una “casa penca”.

Pero la broma cambió de sentido cuando dibujó en la pizarra “La Casa Fantástica”, agregando órganos sexuales masculinos y senos en el hogar.

La desubicada broma de Yerko causó el enojo de los televidentes, quienes consideraron que su humor era fome y una total falta de respeto.

Sorry Yerko, pero no me gusta que webeen a la Daniela Vega, ella no molesta a nadie, de hecho a ella la molestan y responde si le dan ganas de responder #Vertigo2018 pic.twitter.com/cYcUcNUwbW

— Queen Rose 👑 (@QueenRose1992) 20 de abril de 2018