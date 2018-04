No logra convencer: Destrozaron a Diana Bolocco por su colorido vestido en Vértigo

Este jueves se estrenó un nuevo capítulo de Vértigo, que tuvo como gran ganador a Renato Munster.

Sin embargo, durante el inicio del programa, la atención de los televidentes no estuvo puesta en los invitados, que incluían a Alejandra Azcárate, Álvaro Escobar, ‘Kanela’ y Betsy Camino, sino que en Diana Bolocco.

Esto debido a su llamativo vestido sin tirantes, que contaba con un colorido estampado y un gran listón en la cintura de la marca Moschino. Apenas entró en el estudio, las redes sociales comenzaron a llenarla de críticas por la elección.

No se si estarán de moda, pero no me gusto el vestido de la diana #Vertigo2018 , tiene buen corte y el moñito es tierno pero ese estampado no me gusta debió haber sido de solo un color

— robert toto (@robertottto) 20 de abril de 2018