Otro nombre en carrera: A Daniela Vega le "encantaría" animar Viña

El 2018 ha sido un muy buen año para Daniela Vega.

A inicios de marzo hizo historia en los premios Oscar al ser la primera persona transgénero en presentar en la ceremonia, y este jueves fue nombrada como una de las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time.

Por eso, no es sorpresa que su nombre haya comenzado a sonar entre las opciones para animar el Festival de Viña.

Al ser consultada sobre el tema, la actriz contestó que “no tenía idea”, pero que “me encantaría, lo encuentro fantástico”.

“Me encanta el Festival. Siempre lo he dicho, me parece que es muy bonito que sea la voz de la gente la que premia a sus artistas”, añadió.

Además, aseguró que no tendría motivos para decir que no si la producción le ofreciera el trabajo: “si a la gente le interesa y me lo piden, yo no tendría ningún problema”.

Así, Vega se suma a nombres como Diana Bolocco, Martín Cárcamo, Cristián Sánchez y Karen Doggenweiler en la carrera para llegar a la Quinta Vergara.