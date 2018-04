Se le salió en vivo: Renato Munster filtró un adelanto de Verdades Ocultas en Vértigo

La noche del jueves se estrenó un nuevo capítulo de Vértigo, donde Renato Munster se coronó como el ganador de la jornada.

El actor habló con sinceridad durante todo el programa, tanto así que terminó por revelar un importante spoiler de Verdades Ocultas, la teleserie de Mega donde su personaje, José Soto, fue asesinado hace algunas semanas.

“No, no me pueden revivir, pero están inventando algunos flashbacks o escenas que van al pasado”, aseguró antes de darse cuenta de su error. “Ay, no puedo decir nada, perdón. Me mandé un spoiler gigante”, agregó entre risas.

El personaje de Munster regresaría a la producción para aclarar su pasado con la Marujita y su recién aparecido hijo Eduardo.