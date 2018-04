Karen Bejarano confundió a sus seguidores con foto de su gemela perdida

Karen Bejarano actualmente está participando como panelista del matinal “Muy buenos días”, sin embargo esto no me impide actualizar sus redes sociales para comunicarse con sus seguidores.

Esta vez, compartió una fotografía comparativa en la que muestra dos imágenes que confundieron a sus seguidores. En una de las fotos no aparece ella.

“Mi @carlajaracadiz me mando la foto de abajo y me dijo ¿eres tú? Jajajaja, y me costó harto darme cuenta que no era yo, jajaja”, es el comentario que compartió junto a la Instantánea de quien podría ser su gemela perdida.

“Naaa si eres tu como tan grande el parecido “, “Uuu que brigido me llego a dar miedo Jajaj que salga otra yo”, “impresionante el.parecido”, “Enserio no eres tu?😮😮… Plop😕” y “Clon”, fueron algunos de los comentarios.

