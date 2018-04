La broma de Alejandra Escárate que molestó a Álvaro Escobar en "Vértigo"

Como todos los jueves, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de su estelar conducido por Martín Cárcamo y Diana Bolocco, Vértigo, en el que dos de sus participantes fueron protagonistas de un tenso momento.

En el espacio “pregunta del pueblo”, Renato Munster tuvo que contestar el porqué de su extensa ausencia en las pantallas nacionales a pesar de su gran carrera. Antes de que el actor pudiese terminar, Álvaro Escobar lo molestó diciendo que era debido a que está muy viejo.

A modo de defensa, la humorista festivalera, Alejandra Azcárate, realizó una intervención cuando dijo, “deja de decir que Renato está muy viejo, porque yo entiendo que tú eras político. Y la diferencia entre un actor y el político, es el libreto, el resto es lo mismo”.

Ante la respuesta de la comediante, las cámaras enfocaron inmediatamente el rostro del ex político, encontrando una clara expresión de molestia por los dichos de Azcárate. “Yo cuando he andado de paseo en otro país, no se me ha ocurrido comentar sobre política interna del otro país. Qué le podría contestar”, respondió el nuevo animador de “Rojo”.

La cosa no quedó ahí, ya que la humorista arremetió nuevamente, contestando, “uno, yo no estoy de paseo. Y dos, yo no estoy comentando de política, estoy defendiendo a Renato”. “Eso sí” respondió Escobar entre risas con el fin de distender.