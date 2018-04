"Primer Plano" fue duramente criticado por "no tener tema"

Durante la noche del viernes se emitió un nuevo capítulo del renovado programa “Primer plano”. Durante la jornada, el tema que se llevó la noche fue la estadía en la cárcel de Carolina “Crespita” Rodríguez.

Sin embargo, los panelistas además tocaron como una de las temáticas centrales, la “polémica” que hubo en torno a Raquel Argandoña y Cecilia Bolocco, luego de que Argandoña asegurara que la actual pareja de la ex Miss Universo es un “florerito”.

Ante esto, Bolocco respondió en el matinal de TVN, “Muy buenos días” que “es su opinión… no me molesta…a mí me encanta que me acompañe, no es que yo sienta que me expongo o no ¡me importan tres pepinos!, me encanta que me acompañe y si no me puede acompañar no pasa nada, he hecho toda mi vida sola”.

Ante esto, los televidentes consideraron que el programa estaba intentando agrandar una discusión que no llegó más alla, por lo que terminaron acusando al programa de “no tener tema”.

Revisa a continuación algunos de los comentarios:

#PrimerPlano. Y dale con la PELEA!!!! La Argandoña pelea sola!!..Cecilia…muy digna!! — estalactita (@estalafita) 21 de abril de 2018

¿Qué pasa que están resucitando a la Argandoña y la Bolocco? ¿Hemos vuelto a la farándulilla facha de los 90’s?? #PrimerPlano — Felipe Ignacio (@makto_san) 21 de abril de 2018

#PrimerPlano Q pelea??? para pelear se necesitan 2 …y Boloco Cecilia no esta ni ahí con la figureti de la Argandoña!! — Nati (@TopitoNat) 21 de abril de 2018

Cual es la pelea de divas? Jajaja ya me imagino a Cecilia Bolocco tomando en cuenta comentarios de farándula, enganchando con alguien como la Raquel… jaja disparó equivocada 😂 #PrimerPlano — ♉ Alvaro’ Wolf ツ (@_He_Wolf) 21 de abril de 2018