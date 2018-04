Conoce a Ale del Sante, la guapísima pareja de Martín Cárcamo

Poco se sabe sobre la relación que tiene Martín Cárcamo con Ale del Sante, su actual pareja, y es que ambos prefieren mantener un perfil más bien bajo en lo que respecta a su relación.

Sin embargo, en una entrevista con un medio nacional, la connotada maquilladora nacional se dio a conocer algunos detalles de su vida y su relación con el rostro de Canal 13.

Ale lleva 12 años trabajando como maquilladora, sin embargo su nombre comenzó a sonar en los oídos de la opinión pública cuando se confirmó su relación con el animador, de hecho cuando comenzó su trabajo poco tenía que ver con la televisión.

Empezó maquillando para catálogos de niños, pero hoy por hoy se maneja con conocidos rostros televisivos como Tonka Tomicic, Diana Bolocco, Mayte Rodríguez, Josefina Montané, María Elena Swett y Mariana Di Girolamo, para diferentes revistas o publicidades.

Su talento incluso la llevó a maquillar a la querida artista internacional, Kate Moss, para una sesión de fotos que realizó durante su estadía en Chile.

Sin embargo, más allá de lo laboral, Ale disfruta de su trabajo, ya que puede entablar relaciones personales que le permiten mostrar lo mejor de cada uno de sus clientes. “Uno trata de sacar la parte más bella que tienen. Todos poseen una belleza particular y tú tratas de explotarla. Pero, más allá de eso, hay una conexión que se genera con la mayoría de la gente y tiene que ver con sacar de adentro hacia afuera. Esto no se trata solo de maquillar, se trata de generar algo, conectar, y de ahí nace el resultado”, confesó al medio.

Respecto a su relación con Martín Cárcamo confesó que a pesar de lo que se especula, no tienen planes de casarse y que si bien él decidió regalarle un anillo, este no era de compromiso.

“El anillo fue un regalo de Navidad, no de compromiso. El compromiso lo tenemos implícito dentro de nuestra relación. Pero no, no es un anillo de compromiso. No nos vamos a casar. Estamos bien así”, aseguró.