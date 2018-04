Rompió el silencio: Ex novia de Avicii habló tras la muerte del Dj

El pasado viernes 20 de abril, medios de todo el mundo confirmaron la muerte del famoso Dj Avicii. La noticia no sólo fue lamentada por sus familiares, sino que también dejó una gran cantidad de fanáticos sufriendo por él.

Además del reporte policial que descartó la posibilidad de un crimen, hasta la fecha no se ha confirmado la causa de la muerte del intérprete de “Wake me up”, raxón por la cuál la familia está buscando respuestas a lo ocurridos.

Una de las personas que quedó más afectada con esta situación es su ex novia Emily Goldberg, quien utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras junto a bellas fotografías que compartían juntos.

“Vamos cariño no te rindas de nosotros. Elígeme y te mostraré amor”. Ésas son las letras de una canción que Tim escribió para mí. Ojalá hubiera podido estar a la altura de ellos. Durante los años que etsuvimos juntos, él fue mi confidente más cercano y mi mejor amigo. Ahora no puedo mirar a Bear sin saber que nunca más podré ver su cara. Todavía estoy recogiendo mis pensamientos y gracias por todas sus amables palanras y textos. Despiértame cuando todo termine, porque no quiero que sea real 💔”, redactó.

