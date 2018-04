Camila Gallardo adelantó su nuevo trabajo con un sensual desnudo

La cantante nacional Camila Gallardo se prepara para lanzar su nuevo videoclip.

A través de su cuenta de Instagram, la ex participante de The Voice Chile anunció a sus fanáticos que el 27 de abril lanzará su próximo single No Es Real.

27.04 #CamiNoEsReal ft. @antoniojoseofficial Una publicación compartida por CAMI (@xcamilagallardo) el Abr 20, 2018 at 5:56 PDT

Además, sorprendió con un pequeño adelanto del video que acompañará la canción, junto con la leyenda “pronto”.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el jugado semidesnudo que protagoniza la cantante en las imágenes, donde suma más de 30 mil me gusta y más de 600 mensajes de sus seguidores, quienes la aplaudieron por el sensual trabajo.