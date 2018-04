Esta es la clave para ser una mujer empoderada según Marlen Olivari

Desde hace algunos meses que Marlen Olivari está centrada en su nueva faceta como cantante, la que comenzó con el lanzamiento de su canción Yo Decido.

Si bien fue blanco de críticas debido a la calidad de su voz, la show woman señaló que continuará desarrollando su carrera musical, y se encuentra preparando su segundo tema Me Importa Un Carajo.

Según explica, sus canciones hablan de una mujer empoderada, señalando que “mi modo de pensar es muy distinto al común de la chilena. Yo soy de una crianza donde predomina el matriarcado. En mi familia no existe el machismo y mi madre siempre dio las instrucciones en casa”.

Además, agregó que “tengo una forma de pensar diferente, bastante más liberal que el común de la gente. Sí con valores, principios, modales y comportamiento adecuado en lo social, pero no pacata, tampoco me dejo llevar por la masa, que está llena de complejos”.

Olivari también señaló que no le gusta ver a las mujeres sufrir, por lo que escribe “el ideal para la mujer, mucha fantasía igual, donde las mujeres tienen el control”.

Por otro lado, Marlen entregó la clave para ser una mujer empoderada: independencia económica. “Yo soy independiente económicamente desde muy chica y eso es clave, clave para que la mujer tome decisiones importantes en la vida (…) A mí me gustaría que ojalá todas las mujeres tuvieran su platita. Eso de que los hombres te digan ‘mi amor no trabaje, a ti no te faltará nada’, es solamente para tener el control de tu vida”.