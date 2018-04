Martín Cárcamo se emocionó al relatar lo que vivió al adoptar a su hijo Mariano

Este lunes, los compañeros de Martín Cárcamo en Bienvenidos celebraron su cumpleaños en el programa.

Durante la primera parte del festejo, los panelistas le entregaron sus regalos, entre los que se destacó el gran árbol de Tonka Tomicic.

Sin embargo, la celebración no terminó ahí, y sus compañeros llevaron al animador hasta el estudio de Vértigo, donde se enfrentó a La Hora De La Verdad.

En esa instancia, su padre Guillermo Cárcamo le realizó una pregunta muy personal: “¿Cuál fue tu motivación para adoptar un niño cuando ya tenías dos hijos y cuál fue el sentimiento una vez que terminaste todos los trámites en Haití y llegaste al avión después de un largo proceso?”.

El animador comenzó respondiendo que no existe una explicación racional tras la adopción de su hijo Mariano, sino que fue “un acto de amor profundo”. “Esto fue algo orgánico, hubo una conversación profunda y sentimos que teníamos la capacidad para amar a un tercer hijo”.

Además, agregó que “fue una experiencia muy larga, muy dura, por la situación que se vive en Haití, y porque aquí hay mucha inexperiencia y no hay información, pero con un final realmente extraordinario”.

Cárcamo no pudo evitar emocionarse mientras hablaba del largo proceso, señalando que lo vio en Haití lo dejó mal, puesto que hay “un nivel de pobreza tremendo y muchos niños sufriendo”.

La primera vez que llegó al país fue con un equipo de producción del programa, junto a Benito Baranda, y luego fue con sus padres, por separado. En esos viajes conoció a su hijo.

“Fue un proceso de casi tres años, tu partes la adopción antes que tu hijo nazca, después lo conoces, después vas y vienes, hasta que no terminas el proceso es muy difícil. Hasta que me acuerdo cuando pasamos la policía haitiana y nos subimos al avión, se había terminado el proceso, llegamos a Chile y fue increíble”, agregó.

Respecto a la vida en Haití, el animador señaló que “las personas no tienen esperanza. No tienen un lugar donde salir a pasear, mucha gente que yo conocí vivía con dos dólares diarios y si lo hacen a las 9:30 de la mañana se van a la casa porque no hay esperanza, es mejor irse a descansar que seguir trabajando en un lugar que no va a prosperar”.