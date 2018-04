Pancho Saavedra encaró a la ministra de Cultura por sus dichos sobre la descentralización

A través de su cuenta de Twitter, Francisco Saavedra envió una serie de mensajes a la ministra de Cultura, Alejandra Pérez, pidiéndole la descentralización de la cultura en nuestro país.

El animador comenzó sus descargos a raíz de una entrevista a la secretaria de Estado, donde señaló que “los jóvenes entre 15 y 29 años con capacidad económica y santiaguinos son los que más acceso tienen a la cultura”, señalando que buscará que “la cultura deje de ser un privilegio” y que “nuestra tarea es descentralizar de verdad”.

Saavedra comenzó escribiendo que “yo lo único que pido es que el descentralizar la cultura sea una realidad. El teatro ojalá la itinerancia sea real y no solo para poquita gente”.

Además, agregó que “de corazón espero que logremos llegar con teatro, danza, ópera, música en general a todos lados” y que “me encantaría que los premios fondart no caigan en las manos de los de siempre, y que todos tengamos las mismas posibilidades”.

“Todos sabemos que siempre se han beneficiado a los mismos en el CNTV y el en Fondart, no niego que hay excelentes montajes, pero me parece desproporcionado entregar más de 100 millones a montajes que tienen 12 funciones y no se les exige nada en región”, añadió.

Finalmente, le preguntó a la ministra “por qué no pide un catastro de cuanta gente llegó al teatro, pero en provincial”, y que “por qué no averigua quiénes son los evaluadores del fondart”.

