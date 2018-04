"Por favor mátenlo": Fanáticos de Verdades Ocultas exigen la salida de odiado personaje

Este lunes, los fanáticos de Verdades Ocultas vivieron un nuevo capítulo de la teleserie, el que estuvo marcado por una gran revelación.

Muriel le confesó a Gabriela, la madre de Leonardo, cuales son los planes de su hijo, y le explicó por qué está obligada a ayudarlo contra su voluntad.

Sin embargo, fue otra escena la que se llevó la atención: Tomás se mostró muy aprensivo con su hijo Tomasito, lo que lo llevó a tomar decisiones contra su esposa Rocío, como cambiar la cuna del pequeño a la habitación principal.

Esta actitud está cansando a los televidentes, quienes a través de las redes sociales aseguraron que está exagerando, llegando algunos a pedir la salida del personaje.

Me tiene chata Tomás se puso rancio, cargante, controlador, histérico, exagerado, gritón, escandaloso, etc etc#VerdadesOcultas

— Javiera Astudillo (@jastudillobasly) 23 de abril de 2018