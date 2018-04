Belén Soto dejó la grande tras desafortunado comentario sobre el color de piel

La actriz tuvo que aclarar sus dichos en su cuenta de Twitter.

Belén Soto se transformó en una de las grandes actrices jóvenes de la televisión nacional y actualmente aparece en “Wena Profe”, teleserie que terminó sus grabaciones hace algunos meses atrás.

Su primera aparición en una producción fue en Papi Ricky, donde interpretó a la pequeña Alicia y desde ese entonces realizó el papel de niña buena.

Sin embargo Belén quiere dar el saltó y romper el estereotipo de la inocencia. “Necesito un desafío, quiero hacer otro personaje que me requiera una caracterización especial, salirme del molde que me tienen (…) Me toca ser la niña bien, la tierna, la virginal y cuando buscan papeles no me piensan como la villana”.

“Para hacer un personaje de escasos recursos no sirve mi color de piel y si tú ves producciones de afuera, los personajes se transforman completamente. Los actores pueden jugar a eso”, agregó en una entrevista con La Cuarta.

Sus declaraciones le significaron algunas críticas en su contra y tuvo que aclarar sus dichos a través de su cuenta de Instagram.

“Quiero dejar en claro que la entrevista jamás tuvo ese fin ni espíritu; al contrario, reclamo sobre la realidad de los estereotipos que tenemos en nuestra sociedad y color de piel (…) Mi intención siempre ha sido poder ser un granito de arena más para cambiar cómo están las cosas en nuestro país y ese era el fin de la entrevista (…) Les pido perdón a los que se crearon una mala imagen de manera gratuita”, manifestó.