El llanto de Martín Cárcamo al recordar el proceso de adopción de su hijo Mariano

El animador aseguró que fue un proceso muy duro, ya que tenía que viajar constantemente a Haití.

El lunes recién pasado, Martín Cárcamo estuvo de cumpleaños y su compañeros de “Bienvenidos” decidieron celebrarselo de una manera muy especial.

Todo comenzó cunado lo llevaron vendado al estudio de “Vértigo”, donde se tuvo que someter a la “Pregunta del Pueblo”, pero la gracia estaba en que su padre, Guillermo, era el encargado de hacer la consulta, la cual estaba relacionada con la adopción de Mariano.

“¿Cuál fue tu motivación para adoptar un niño cuando ya tenías dos hijos y cuál fue el sentimiento una vez que terminaste todos los trámites en Haití y llegaste al avión después de un largo proceso?”, preguntó el papá de Cárcamo.

El rostro de Canal 13 dijo que no tenía una razón en especial, ya que “esto fue algo orgánico, hubo una conversación profunda y sentimos que teníamos la capacidad para amar a un tercer hijo”.

“Fue una experiencia muy larga, muy dura, por la situación que se vive en Haití, y porque aquí hay mucha inexperiencia y no hay información, pero con un final realmente extraordinario”, agregó.

El ex Calle 7 no pudo contener sus lágrimas al recordar que “fue un proceso de casi tres años, tú partes la adopción antes que tu hijo nazca, después lo conoces, después vas y vienes, hasta que no terminas el proceso es muy difícil. Me acuerdo cuando pasamos la policía haitiana y nos subimos al avión, se había terminado el proceso, llegamos a Chile y fue increíble”.

Con respecto a la calidad de la vida de los haitianos, Cárcamo apuntó que “las personas no tienen esperanza. No tienen un lugar donde salir a pasear, mucha gente que yo conocí vivía con dos dólares diarios (cerca de $1.200) y si lo hacen a las 9:30 de la mañana se van a la casa porque no hay esperanza, es mejor irse a descansar que seguir trabajando en un lugar que no va a prospera”.

Gracias a este proceso, el animador entiende de una mejor manera todo el proceso de la migración que está ocurriendo en nuestro país, agregando que “siento que lo mejor de mí ha aparecido en esto, mi mejor versión, y me ha hecho crecer mucho como ser humano”.