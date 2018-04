Estos son los estrenos que se vienen en Netflix durante mayo

Netflix anunció las series y películas que llegarán a la plataforma durante el mes de mayo.

Series:

UNBREAKABLE KIMMY SCHMIDT

TEMPORADA 4

Disponible 30/05/2018

THE RAIN

TEMPORADA 1

Disponible 04/05/2018

NO NECESITAN PRESENTACIÓN CON DAVID LETTERMAN: TINA FEY

Disponible 04/05/2018

DEAR WHITE PEOPLE

VOLUMEN 2

Disponible 04/05/2018

THE TOYS THAT MADE US

TEMPORADA 2

Disponible 25/05/2018

FAUDA

TEMPORADA 2

Disponible 24/05/2018

BILL NYE SAVES THE WORLD

TEMPORADA 3

Disponible 11/05/2018

MOB PSYCHO 100

TEMPORADA 1

Disponible 22/05/2018

¡SORPRESA!

TEMPORADA 1

Disponible 04/05/2018

VERSAILLES

TEMPORADA 2

Disponible 16/05/2018

Películas:

EN CIERTAS OCASIONES

Disponible 01/05/2018

ANON

Disponible 04/05/2018

EL STAND DE LOS BESOS

Disponible 11/05/2018

CARGO

Disponible 18/05/2018

IBIZA

Disponible 25/05/2018

NO ESTOY LOCA

Disponible 04/05/2018

EL CAZADOR Y LA REINA DEL HIELO

Disponible 26/05/2018

EL HILO ROJO

Disponible 19/05/2018

EL CIUDADANO ILUSTRE

Disponible 01/05/2018

CHAPPIE

Disponible 02/05/2018

GRANDES AMIGOS

Disponible 01/05/2018

PERFECTOS DESCONOCIDOS

Disponible 01/05/2018

Documentales & Especiales:

GENIO DEL MAL

TEMPORADA 1

Disponible 11/05/2018

27: GONE TOO SOON

Disponible 01/05/2018

Kids:

KONG: EL REY DE LOS MONOS

TEMPORADA 2

Disponible 04/05/2018

SPIRIT: CABALGANDO LIBRE

TEMPORADA 5

Disponible 11/05/2018

¿QUIÉN FUE?: LA SERIE

TEMPORADA 1

Disponible 11/05/2018

TROLLHUNTERS

PARTE 3

Disponible 25/05/2018

GRANDES MINIPODEROSOS

TEMPORADAS 1 Y 2

Disponible 16/05/2018