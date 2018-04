La complicada situación que estarían atravesando Joche y Fer Figueroa

La modelo subió una serie de mensajes a su cuenta de Instagram.

Joche y Fernanda Figueroa mostraron todo su amor en el reality show Doble Tentación y una vez que el programa llegó a su fin ambos continuaron con su romance.

Tanto el argentino como la modelo han subido distintas fotos a sus redes sociales donde recibían distintos saludos que aplaudían la relación.

Sin embargo, algo habría pasado y se rumorea que el amor se habría acabado, incluso Fer subió una serie de mensajes a su cuenta de Instagram que hacen especular sobre el posible quiebre.

“Primero amor propio. No permitas que nadie te basuree… Ni menos que intenten pagar tu luz”; “Soy de esas personas que no permiten llenarse de odio, trato siempre de ver las cosas lindas y dejar atrás lo malo”; “Siempre entrego todo de mí y trato de ser la mejor, pero nadie es perfecto, somos personas y nos equivocamos”, fueron algunos de sus comentarios.

La ex chica reality fue consultada por un medio nacional sobre el tema, pero enfatizó que “en este momento no puedo hablar, espero me entiendan”.