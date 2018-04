Una con la naturaleza: Actriz de Wena Profe sorprendió con desnudo total en el bosque

Gracias a su participación en la teleserie Wena Profe de TVN, donde interpreta a la rebelde Belén, Vivianne Dietz ha logrado cultivar una gran cantidad de fanáticos.

Es su cuenta de Instagram, la joven actriz cuenta con más de 83 mil seguidores, a quienes hace algunos días sorprendió con un osado desnudo total, junto con el mensaje “de la tierra somos”.

En una entrevista con un medio nacional, la intérprete reveló sus razones tras la jugada foto, señalando que “hice el fin de semana esas fotos de desnudo, pero lo que menos busco es provocar”.

Además, agregó que “quería mostrar que estoy cómoda, en un lugar natural y que tengo una conexión grande con la naturaleza, porque realmente vengo de un lugar así en el sur. No se relaciona con mostrar el cuerpo, no está editada la piel, muy natural. En realidad cuando me tomé la foto sentí que estaba en mi estado natural y quería retratar ese momento”.

La imagen lleva más de 17 mil me gusta, y se llenó de halagos por su tonificado físico.

Cabe destacar que hace un tiempo la actriz destacó al ser una de las musas del nuevo videoclip del grupo de reggaeton CNCO.