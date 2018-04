¡"Cero aporte"! Televidentes destrozaron el regreso a la TV de Tanza Varela

En Twitter consideraron que la ex chica reality no estaba preparada para participar de popular programa Pasapalabra.

Tanza Varela se hizo conocida por su participación en los reality show de la televisión chilena, ya que su fuerte personalidad no pasaba por desapercibida.

Sin embargo, Tanza decidió alejarse hace algunos años de las polémicas faranduleras y se enfocó en su carrera de artista.

La ex chica reality volvió a la televisión para participar en Pasapalabra, exitoso programa concursos de Chilevisón que es conducido por Julián Elfenbein.

Pero su regreso no fue aprobado por los televidentes, ya que Varela fue fuertemente criticada en Twitter por sus respuestas.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

#PasapalabraCHV la Tanza no cacha una 😂😂😂😂 pic.twitter.com/Dvqtm7sLFd

Si estuviera en #PasapalabraCHV y me toca la Tanza, me amurro y me voy, porque encuentro que la tipa es insoportable.

— Pilar Astudillo (@pilaars) 25 de abril de 2018