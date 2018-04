La razón por la que Loreto Aravena no tiene un televisor en su casa

Hace algunos días, la pequeña hija de Loreto Aravena sacó suspiros en las redes sociales con su tierna reacción al ver a su abuelo en la televisión.

Ema, de dos años y nueve meses, aparece tocando la pantalla señalando a su “tata”, quien además le mandó un saludo al aire.

Una publicación compartida por Loreto Aravena Soto (@loretoaravena) el Abr 13, 2018 at 5:53 PDT

Sin embargo, al contrario de lo que todos pensaron, este tierno momento no se dio en su casa, ya que la actriz no tiene un televisor en su hogar.

“Yo no tengo tele en mi casa y ella no ve tele nunca. Y cuando vio a mi papá en la tele de mi mamá quedó alucinada, decía ‘el tata está ahí’, miraba y le daba besos”, comentó Aravena.

Además, agregó que “todavía no entiende lo que pasa en esa cajita, entonces fue muy bonito que lo viera y que entendiera que él estaba ahí también”.

La actriz además reveló la razón por la que no tiene tele en su casa: “hace muchos años desapareció la tele de mi casa y nunca más volví a comprar otra”.

“Mi hija estaba chica, entonces yo creo que tuvo que ver con eso. No quería que viera pantalla hasta los dos años, ahora ve películas y ese tipo de cosas, pero prefiero que no esté tan conectada en ese sentido, como que quiero que desarrolle más su sistema psicomotriz y la creatividad”, aseguró.

Aravena además se encarga de tener tierra y greda en su departamento para que Ema pueda jugar, aunque no significa que no use las pantallas: “Igual tengo un iPad en la casa y a veces y a veces le pongo una película y la vemos juntas. Pero también es por eso, porque no quiero que vea algo que yo no estoy viendo, que yo no sepa lo que está mirando”.