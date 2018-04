¡Lo dejó por el suelo! Julia Fernández no tuvo piedad con seguidor que la criticó por su físico

Julia Fernández es una de las famosas más activas en las redes sociales, compartiendo con sus seguidores fotos de sus distintos trabajos como modelo.

A través de su cuenta de Instagram, la brasileña publicó una nueva imagen donde mostraba su nuevo bronceado artificial. Sin embargo, no fue del agrado de todos.

“Estás plastificada en carne, ¿qué onda flaca? ¿Mostrar más huesos que carne da más réditos en lo laboral? Que lástima que las minas tengan que despreciar la comida para ser ‘lindas’, caminar arriba de una pasarela o posar en una foto con cámaras de ultra resolución”, le criticó un seguidor.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y causaron la furia de Fernández, quien le respondió duramente, sacándole en cara todo lo que ella hace para lograr esa figura.

“Despreciar la comida… Amor, son casi 3 kg solo de carne por día, sin contar las otras proteínas. Quieres llamarme flaca? Quiero verme ganar en una escalada o que me gane en los 10 km. Mejor, alos a luchar un poquito de muay thai. Quizás se llegar en la amarilla en judo o ganar el campeonato estadual de handbol. Eso se llama deporte flaco. La diferencia entre calugas y guata es que tú eliges. Pero no venga a hablar que desprecio la comida si ni siquiera me ganas en los abdominales”, escribió enojada.

Sin embargo, tanto el comentario original como la respuesta de la modelo fueron borrados de la publicación.