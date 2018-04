"No hice lo que debí hacer": El duro mea culpa de Lola Melnick tras las acusaciones de prostitución

El año 2004, Lola Melnick era una de las figuras más destacadas de programa Morandé con Compañía, hasta que un diario la acusó de haber ejercido la prostitución en Argentina.

De esto han pasado 14 años, y la ucraniana se sinceró sobre este duro período de su vida en el programa Mentiras Verdaderas.

“Lo que más me lastimó en Chile fue cuando me acusaron de prostitución”, señaló la modelo, realizando un mea culpa. “Yo en vez de defenderme, me encerré y no hice algo que debí haber hecho, que era ir a tribunales”.

Además, señaló que “salir a la calle y ver todas esas portadas acusándote de algo que no hayas hecho y además de una manera tan cruel, fue fuerte para una niña que no tenía quien la defendiera”. Cabe recordar que Melnick solo tenía 21 años cuando todo esto ocurrió.

Por otro lado, Lola aseguró que sabe quién fue la persona que comenzó el rumor, y reveló que una vez lo confesó en un set de televisión: “claramente yo le molestaba”.