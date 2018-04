Toda una YouTuber: Coté López lanzó su propio canal para responder dudas

Coté López es una asidua usuaria de las redes sociales, donde mantiene contacto con su millón de seguidores.

La modelo suele responder dudas y críticas a través de Instagram, ya sea en sus Stories, en una publicación o haciendo transmisiones en vivo.

Por esto, López decidió comenzar su propio canal de YouTube con un video titulado “¿Cómo enfrentar las críticas?”, ya que muchos de sus fanáticos le han preguntado varias veces cómo logra ignorar los malos comentarios que recibe.

Anunció la noticia con una foto, donde explicó que “ahí subiré todos los ‘en vivo’ que haga”, y agregó que “el primero me fue mal porque no pude guardarlo. Cosas que me pasan solo a mí, así que grabé de nuevo más o menos lo mismo que dije en el en vivo”.

El video ya cuenta con más de 8 mil reproducciones y su canal suma casi 3 mil suscriptores en menos de un día. Además, publicó un segundo video donde explica cómo es vivir en el mundo árabe.