Daniel Valenzuela rompió el silencio tras el polémico quiebre con Yamila Reyna

El fin de la relación de Daniel Valenzuela y Yamila Reyna llegó de sorpresa para el mundo de la farándula.

Si bien en ese momento no quisieron entrar en detalles, la argentina contó lo ocurrido en Vértigo hace algunas semanas, donde sostuvo que “cuando el otro decide y elige que tú ya no eres parte de su felicidad, tienes que tener la capacidad de hacerte a un lado”.

Tras esto, el locutor radial mantuvo su silencio. Hasta ahora.

En una entrevista, Valenzuela debió enfrentar algunas preguntas sobre su ex pareja, y se mostró algo esquivo a la hora de contestar: “Estoy muy bien, tranquilo, contento. Y me aburre, me aburrí de hablar de amor, para bien o para mal”.

Además, agregó que “no emito comentarios, porque de verdad me agotó. Me cansé de hacer referencia al amor. Soy más que amor”.