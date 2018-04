Eliana Albasetti confirma reconciliación con Federico Koch

Ambos celebraron el cumpleaños de su hija.

Eliana Albasetti y Federico Koch tuvieron un polémico quiebre, ya que el ex chico reality le habría sido infiel a la ex Calle 7, pero pareciera que todo quedó atrás, ya que la argentina habría perdonado al padre de su hija de 5 años.

En una entrevista con Las Últimas Noticias, la rubia confirmó el hecho, aclarando que el amor continúa. “Hace una semana volvimos a vivir juntos. “La idea es que siga todo bien, yo estoy remando para que esto funcione. Cada persona vive las situaciones de manera distinta. Hay gente que juzga desde afuera por lo que ve”.

Ambos querían seguir juntos y por esa razón hicieron terapia de pareja “Fuimos con la predisposición de cambiar y luchar por nuestra relación. Acá los dos queremos estar juntos y también tenemos ganas de cambiar. Pero todo parte de lo que uno quiera”.

“Obviamente jamás estaría con una persona que no me quiere. Pero claramente en esta relación hay cosas que pulir y trabajar. Yo no tengo una pareja perfecta, pero estoy remando en pro de todas las cosas buenas”, comentó.

Por último Albasetti aseguró que “es difícil perdonar, no lo niego, pero cuando hay mucho amor y voluntad de otro lado nada es imposible. Acá me la estoy jugando por mi relación de pareja. No lo estoy haciendo sólo porque tenemos una hija, porque si no tal vez seria infeliz toda mi vida. Yo estoy enamorada y él de mí”.