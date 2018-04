Ex chica Yingo Carla Cáceres sacó la voz tras reiterados comentarios sobre su cuerpo a mes y medio de ser madre

La ex chica Yingo Carla Cáceres es recordada por haber sido pareja de Cristián Jara, mejor conocido como Hardcorito, con el que tiene una hija de 3 años.

El romance entre ambos no duró, y actualmente Cáceres mantiene una relación con Miguel Riquelme, con quien recibió a su segunda hija, Sofía, hace mes y medio.

Si bien sus seguidoras la han felicitado por recuperarse rápido del embarazo, Carla aprovechó su cuenta de Instagram para revelar la realidad.

“En este embarazo subí 9 kilos en el control de los 10 días, me faltaban 3 kilos por bajar, no es nada fácil y aunque todo con la bebé es maravilloso uno se posterga de pensar en sí misma, de todas maneras te cuestionas físicamente y no es algo superficial, pero de que nos cuesta nos cuesta de vernos después del parto”, escribió.

“Lo que quiero decir y transparentar es que aunque me digan ‘quedaste regia o estás igual’, no es así, el cuerpo tarda mucho en recuperarse y emocionalmente va de la mano, no me he vuelto a sentir como antes, mis hormonas tienen un vaivén durante todo el día”, agregó.

Además, la ex chica Yingo, explicó que “quise compartir mi experiencia debido a lo impactada que estoy de ver publicaciones en páginas de bebés de Facebook, y cómo en esta misma red social, de mujeres que fueron mamás hace poquito y se comparan con celebridades que en ninguna circunstancia se compara con su realidad”.

“Es alarmante la autodestrucción que empleamos de nosotras mismas, la comparación nunca es positiva. Seguramente tu realidad no es igual a la mía y así la de muchas. Es difícil encontrarnos con nuestro yo interno y que nuestra autoestima esté al nivel que debe estar, más aún con el desorden hormonal que vivimos en este proceso”, agregó.

“Paciencia la panza se irá, y recuperarás tu cuerpo, eso depende de la voluntad que le pongas. Solo me queda por decirles que lo más importante es el valor que tienen como mujeres y lo poderosas que somos en esta etapa de mamá, mujer y pareja”, finalizó.