La extraña condición que dificultó la maternidad para Carolina Eltit

La ex opinóloga Carolina Eltit fue invitada a La Mañana de Chilevisión este jueves para conversar sobre su difícil lucha para quedar embarazada.

Hace años fue diagnosticada con una menopausia precoz y una falla ovárica a los 32 años. “Mi única opción para ser mamá era la adopción”, aseguró, agregando que quiso tener hijos cuando ya estaba separada.

Sin embargo, existía una segunda opción: la donación de óvulos.

“Fue duro… todo empezó hace como 5 años. Yo me iba a casar y meses antes de casarme me diagnostican esta enfermedad. Entonces cuando tú tienes planes de vida, quieres ser mamá, quieres tener 5 o 6 hijos, te dicen ‘no lo vas a lograr’, sientes que te mueres en vida”, dijo sollozando.

Actualmente Eltit tiene dos meses y medio, lo que la tiene en las nubes. Por eso decidió contar su experiencia.

“Cuando me dijeron que esto existía no dudé en ningún minuto porque yo quería ser mamá, no me importa si los genes son míos o de Juanita Pérez, yo quería criar. Yo hubiese adoptado 5 hijos, no me importaba eso”, señaló.

La periodista aseguró que cuando le explicaron que los genes no serían de ella, estuvo de acuerdo a continuar con el proceso, y le pidieron imágenes de ella cuando pequeña para que la donante se pareciera físicamente.