La gran transformación que tiene irreconocible a John Travolta

No es extraño que los actores cambien su apariencia para interpretar de la mejor manera a sus personajes en el cine y televisión.

Uno de los casos más recientes fue el de Matthew McConaughey, quien bajó cerca de 20 kilos para su papel en El Club de los Desahuciados, el cual le valió un Oscar a Mejor Actor.

Ahora, John Travolta sorprendió con su transformación para la película Moose, donde interpretará a un fanático acosador que persigue a su estrella favorita.

First image of John Travolta as a crazed stalker in ‘Moose’, directed by Limp Bizkit’s Fred Durst (seriously) pic.twitter.com/T1LjRnDYtp

— Independent Film (@TheIndyFilm) 25 de abril de 2018