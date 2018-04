Confesión de Quiroga a María Elsa dejó entre lágrimas a los seguidores de PNP

El empresario se sinceró con María Elsa y los televidentes no lo podían creer.

El terremoto de 1960 no solamente sacudió a Villa Ruiseñor, también movió los sentimientos Aramando Quiroga, uno de los personajes más malos en la historia de las teleseries nacionales.

Todo ocurrió cuando llegó la noche al pueblo y los habitantes aún no podían creer los graves daños que dejó el sismo. En ese momento María Elsa, intrigada por saber si Eva está o no con vida, estaba en una fogata junto a su padre.

En dicha escena ocurrió algo que nadie pensaba, ya que Quiroga mostró todos sus sentimientos, diciéndole a su hija que siempre fue la favorita.

“Hace mucho tiempo que, yo no le he podido decir cuánto la quiero, hace mucho tiempo que no le he podido decir que usted sigue siendo mi preferida, mis ojos, mi pequeña oveja descarriada, te quiero mucho linda, mucho linda”, manifestó el personaje interpretado por Álvaro Rudolphy.

La declaración de Quiroga sorprendió a los televidentes que no podían creer lo que estaban viendo, por lo que decidieron comentarlo en las redes sociales.

MIRA LAS PUBLICACIONES ACÁ:

#CatástrofePNP como es posible que @Armando_Quirog_ te haga llorar… y se te aprete el corazon… y su rostro cambio tanto, primera vez que se veia bueno y tan vulnerable es TREMENDO ACTOR 😎 #AlvaroRudolphy pic.twitter.com/yWIUaZgGBt — SandritaMabel (@SandritaMabel2) 27 de abril de 2018

aaaaawwww que tierno el final jajajajaja me mato con lo de “mi pequeña oveja descarriada” el tio Armando tiene corazón 😍 #catástrofepnp — ✌😎 🇾 🇪 🇰 🇮 🇮 🇹 🇦 🍺🌺 (@yekiita) 27 de abril de 2018