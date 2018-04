Dra. Polo sorprendió en los Billboard con sensual beso a modelo mexicana

La abogada aseguró que “lo que pasa en Las Vegas, queda en Las Vegas”.

La doctora Ana María Polo es conocida por ser la respetable jueza de Caso Cerrado, donde se pone firme para defender las injusticias que sufren diferentes personas que llegan a su programa.

La Dra. es todo un emblema en la cultura latinoamericana, en dicho contexto fue invitada a los Premios Billboard 2018 que se realizaron en Las Vegas, Estado Unidos.

La cubana que subió al escenario junto a la la modelo colombiana Catherine Siachoque, tuvo un pequeño chascarro, ya que en vez de saludas al público de la ciudad que nunca duermo, dijo: “Buenas noches Miami”.

Siachoque arregló la situación diciendo, “Buenas noches Las Vegas”, a lo que Polo manifestó “¿Las Vegas? No, no, no, no. Ay Dios mío, es que tantos años diciendo lo mismo, en Miami, y el cambio de hora, esto no está fácil”.

Pero para ganarse al público, la abogada dijo “Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas” y le dio un beso a su compañera.

MIRA EL MOMENTO ACÁ: