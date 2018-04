El escándalo de Nadia borracha indignó a los fanáticos de Verdades Ocultas

Este viernes se emitió un nuevo capítulo de Verdades Ocultas, el que dejó impactado a los seguidores.

Si bien, el episodio terminó con Ricardo y Amelia/Agustina encontrándose por primera vez cara a cara con Leonardo, fue otra la escena que se robó la atención de los fanáticos.

La relación de Mario y Nadia no está en el mejor de los términos, y la joven terminó tomando de más en La Picada de los Soto.

Cuando ambos se encuentran, Nadia comienza a gritar a todo pulmón frente a todos los vecinos del pasaje: “Mírame bien, tú me convertiste en esto, claro y ahora te arrancas, espera que te tengo que hablar, yo antes era feliz, era alegre, pero tu me transformaste en esto, tu me convertiste en tu esclava”.

¡Nadia está borracha! Y le dijo todo lo que pensaba a Mario #VerdadesOcultas pic.twitter.com/J1AqicPrmZ — Verdades Ocultas (@VerdadesMega) 27 de abril de 2018

Los seguidores de la teleserie no tardaron en reaccionar, señalando que pareciera que Nadia enloqueció de amor.

La niña que enloqueció de amor. Nadia. #VerdadesOcultas — Sandra Rojas Morales (@SandritaRojasM) 27 de abril de 2018

Prefiero que la Nadia venga curá a dar jugo a mi casa que ver escenas de Rocío y Tomás #VerdadesOcultas pic.twitter.com/pT6XLxkepK — un panda (@luciamonitos) 27 de abril de 2018

No a todas las mujeres les hace bien ser empoderadas, la Nadia dando jugo extremo 😂 #VerdadesOcultas — gaвrιella❣️ (@LilyAllien) 27 de abril de 2018